В Ленинском районе Челябинска мужчина на парковке ударил женщину ножом

Челябинец с ножом напал на сожительницу на глазах у прохожих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня днем у жилого дома по улице Агалакова.

Горожанин подошел к женщине и несколько раз ударил ее ножом. Все это видели проходившие мимо подростки и взрослые горожане.

Южноуральца задержала полиция. Ему 62 года. Пострадавшая женщина оказалась его сожительницей. Ее увезли в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск

