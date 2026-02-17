В Ленинском районе Челябинска мужчина на парковке ударил женщину ножом

Челябинец с ножом напал на сожительницу на глазах у прохожих.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня днем у жилого дома по улице Агалакова.
Горожанин подошел к женщине и несколько раз ударил ее ножом. Все это видели проходившие мимо подростки и взрослые горожане.
Южноуральца задержала полиция. Ему 62 года. Пострадавшая женщина оказалась его сожительницей. Ее увезли в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»