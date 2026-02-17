Электрички в Челябинской области поменяют расписание движения

Из-за праздников в феврале ряд пригородных поездов изменят расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, изменения затронут работу электропоездов, обслуживающих пригородные рейсы с 19 по 24 февраля.

Так, состав №6004 Полетаево-1 – Челябинск (отправление в 07:31) отменен 23 февраля.

Кроме того, 23 февраля назначен выезд состава №7001/7002 Челябинск – Миасс-1 (отправление в 08:45).

С 22 на 23 февраля перенесен рейс №7148 Златоуст – Челябинск (отправление в 17:41).

Скоростная электричка №7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 13:42) с 19 по 24 февраля следует ежедневно. Также ежедневно с 19 по 24 февраля будет организован рейс №7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41).

24 февраля будет организован также дополнительный рейс №7905/7906 Челябинск – Магнитогорск-Пассажирский (отправление в 12:35).

При планировании поездки южноуральцам необходимо уточнять расписание. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», «ПроТранспорт», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях и в пригородных кассах.

