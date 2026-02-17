«Металлург» с трудом одолел одного из аутсайдеров Востока

Магнитогорскому «Металлургу» понадобился овертайм, чтобы обыграть в гостях «Барыс» из Астаны – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начали магнитогорцы уверенно.

Уже в начале 7-й минуты встречи Руслан Исхаков открыл счет – 1:0, «Металлург» выходит вперед.

Однако в целом игроки казахстанского клуба (команда занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции) чувствовали себя хозяевами на своей площадке, почти вдвое перебросав магнитогорцев и по броскам, и по ударам в створ ворот.

Лишь во втором периоде, на 26-й минуте матча Руслан Исхаков оформил дубль – 2:0. К концу второй двадцатиминутки гости почти догнали астанинцев по ударам в створ. А хоккеисты – почти догнали гостей по числу заброшенных шайб: на 35-й минуте встречи отличился Тайс Томпсон.

Более того, за пять с небольшим минут до окончания основного времени Райли Уолш сравнял счет – 2:2, и игра продолжилась в овертайме.

Впрочем, в дополнительное время команды играли не слишком долго: через 47 секунд после вбрасывания Дерек Барак поставил точку – 3:2, тяжелая победа «Металлурга».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube