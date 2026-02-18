18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2026, среда

10:00 Челябинск – Ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семей (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, ул. Университетская набережная, 123)

10:00 Челябинск – Экологический праздник «Жил на полюсе медведь» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

10:00 Челябинск – Литературная среда: обзор серии «Книги, которые вдохновляют» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Стоит на страже Родины солдат» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Масляничные вечерки «Как на маслену неделю блины сами в рот летели» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Самому сильному» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Семинар «Учебный отпуск: разбираемся в деталях» (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:00 Челябинск – Заседание регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России с очным участием куратора реготделения – генерального директора «АвтоВАЗа» Максима Соколова (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, 1-й эт., зал заседаний)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Т-игра «Крепость духа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Встреча «Масленица хороша, широка ее душа» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:00 Челябинск – Квест «В поисках пропавшего зайчика» в клубе «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

17:30 Челябинск – Открытие выставки «Пленэры на заводах в честь 100-летия индустриализации» (Челябинский Молодежный театр», ул. Кирова, 116, галерея «Портал искусств»)

18:00 Челябинск – «Публичная среда»: концерт группы «Мадхава» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Салават Юлаев» (Уфа) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

