Систему контроля платных парковок в Челябинске начнут тестировать 1 апреля

В Челябинске готовятся к тестированию мобильного контроля платных парковок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 апреля в тестовом режиме в городе начнут курсировать специальные автомобили, предназначенные для выявления нарушителей платных парковок.

Вся система установлена прямо в машинах, рассказали в городской администрации. Основной вычислительный блок с нейросетью считывает госномера только в зонах платной парковки. На авто установлены две камеры (направо и налево) для максимального обзора на узких улицах. Оснащение автомобиля дополнено инфракрасными прожекторами для четкой фиксации номеров в темноте. Планшет в машине контролирует работу устройства.

Маршрут каждого мобильного комплекса цикличен. «Проезжая по улице, автомобиль считывает GPS-координаты и сверяется с картой платных парковок. Все данные уходят на сервер. Если машина стояла дольше 15 минут, система проверит, была ли совершена оплата. Информация обрабатывается на следующий день, оператор проверяет ее и направляет на рассмотрение административной комиссии, где и принимается окончательное решение», – объяснили представители городских властей.

Пока идет отладка оборудования, челябинцы могут парковаться без временных ограничений. Полный запуск системы планируется с 1 июня.

Напомним, о том, что первый этап создания платного парковочного пространства в Челябинске перешел в активную фазу, в мэрии заявили в октябре прошлого года. Всего до лета 2026 года планируется создать 1550 машиномест в центре города.

Платные парковки появятся по проспекту Ленина, улицам Цвиллинга, Тимирязева, Сони Кривой, Пушкина, Красной, Елькина, Васенко, на Театральной и Привокзальной площадях. Режим их работы – с 9:00 до 20:00.

Все места такой стоянки будут обозначены специальной разметкой, знаками, системой видеофиксации. Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения.

Челябинск

