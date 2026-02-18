Уральские металлурги наладили выпуск рифленого проката с гарантией механических свойств

ММК освоил выпуск горячекатаного рифленого проката с гарантией механических свойств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии внедрили новую технологию выпуска горячекатаного листового и рулонного проката с односторонним чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77 и с гарантией обеспечения механических свойств.

Продукция производится шириной до 2000 мм включительно и толщиной листа от 4 до 14 мм, что создает дополнительные возможности для клиентов.

Прокат с выпуклым узором на поверхности, формирующим ребра жесткости, широко применяется в различных сферах. Так, его используют при монтаже настилов, полов в цехах, ступеней металлических лестниц – для обеспечения требований промышленной безопасности. Кроме того, материал применяют в строительстве, транспортной сфере – при обшивке полов в кузовах автомобилей, в железнодорожных вагонах, трамваях, при изготовлении платформ погрузо-разгрузочного оборудования.

Выпуск проката с рифлением регламентируется ГОСТ 8568-77. Стандарт определяет химический состав продукции, но не регламентирует его механические свойства. Специалисты ММК разработали и внедрили технологию, позволяющую гарантировать механические свойства проката с рифлением по ГОСТ 8568-77 соответствующее классам прочности до 345 включительно по ГОСТ 19281-2014, с соответствием нормам ударной вязкости при температуре испытаний до -60 градусов по Цельсию.

Гарантия механических свойств проката с рифлением позволяет использовать этот материал для выпуска изделий и конструкций, предназначенных для эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. На сегодняшний день клиентам отгружено более 2500 тонн данной продукции.

