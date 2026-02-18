В Челябинске вынесли приговор бывшим сотрудникам областного онкоцентра

Двум экс-сотрудникам Челябинского онкоцентра огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска вынес признал бывших начальницу административно-хозяйственной части и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины виновными в мошенничестве.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по май 2024 года челябинцы похищали бюджетные средства, поступившие в учреждение в качестве заработной платы.

Для этого в больницу фиктивно трудоустроили на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий четырех сотрудников.

Доступ к банковским счетам мнимых сотрудников был у рабочего онкоцентра. Он снимал поступившие в качестве зарплаты деньги, которыми подельники пользовались по своему усмотрению. Таким образом они присвоили более 3,3 миллиона рублей.

Челябинцы признали вину в совершении преступления, возместили причиненный ущерб.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Женщина получила аналогичный срок лишения свободы со штрафом с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, южноуральцы лишили права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления и коммерческих предприятиях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 2 лет.

Ранее наложенный арест на имущество челябинцев общей стоимостью около 6,3 миллиона рублей сохранен до уплаты штрафов.

Челябинск

