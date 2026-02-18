В работе полигона ТБО под Челябинском нашли отклонения от проекта, одобренного госэкспертизой

Природоохранная прокуратура нашла множество нарушений в работе полигона ТБО под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения выявили в ходе проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации объекта размещения отходов в поселке Полетаево Сосновского района.

«Установлено, что ООО «Полигон ТБО» хозяйственная деятельность по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов осуществляется с отступлением от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, допускается несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», – заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что предприятие уклоняется от исполнения обязанности по рекультивации земель, нарушенных в результате размещения отходов.

Челябинским природоохранным прокурором были возбуждены в отношении компании административные дела по двум статьям КоАП РФ. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало ООО «Полигон ТБО» на общую сумму 400 тысяч рублей. Штрафы оплачены.

Кроме того, в Сосновский районный суд направлен иск с требованием обязать ООО «Полигон ТБО» разработать и реализовать проект рекультивации нарушенных земель.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

Напомним, полигон ТБО в Полетаево стал единственным местом складирования твердых коммунальных отходов, получаемых от населения Челябинска и еще целого ряда соседних муниципалитетов, в 2018 году, когда власти региона приняли решение о закрытии Челябинской городской свалки. Это вызвало активные протесты местных жителей, но их заверили: мера – временная.

Тогда же областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве полигона в Чишме (Сосновский район). Этот объект должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, переведя туда все потоки ТКО, принимавшиеся на полигоне в Полетаево.

Но уже в 2019 годе бывший тогда министром экологии региона Сергей Лихачев заявил, что всегда был против проекта, а строительные работы так и не начались. В апреле 2020 года чиновники и компания договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В министерстве объяснили это необходимостью пересмотра параметров планируемого объекта.

Новую концессию заключили зимой 2023 года. Тогда полигон обещали ввести в эксплуатацию в 2026 году. Но в марте 2025 года жители Сосновского района узнали о планах по увеличению площади действующего в Полетаево «временного» полигона более чем в два раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

