Сотрудники ФСБ задержали южноуральца, готовившего теракт по заданию спецслужб Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 18-летний челябинец связался с террористами из сопредельной страны по собственной инициативе. Об этом сообщает телеграм-канал Антитеррористической комиссии Челябинской области со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Южноуралец получил задание от одной из террористических организаций, работающих под крышей украинских спецслужб. По инструкции кураторов он собрал взрывное устройство. Однако провести теракт ему помешали правоохранители.

Дома у челябинца обнаружили полтора килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, а также рукописный дневник с записями, подтверждающими его вовлеченность в работу террористической организации. Телефон, использовавшийся для связи с кураторами, у молодого человека изъяли.

Челябинец дал признательные показания и в настоящее время сотрудничает со следствием. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу на два месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

