Госжилинспекция начала прием жалоб южноуральцев на нависающие сосульки и наледь

В Государственной жилищной инспекции Челябинской области открыта горячая линия по вопросу очистки кровель от снежных свесов, наледи и сосулек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жители города смогут пожаловаться в Госжилинспекцию на бездействие управляющих компаний, ответственных за ликвидацию снежных навесов и наледи.

«Мы напоминаем, что организации, осуществляющие управление домом, обязаны своевременно удалять наледь и снежные навесы с крыш. При этом ответственность за очистку от сосулек козырьков балконов, не предусмотренных проектом дома, несут собственники», – отметили в городской администрации.

При обнаружении на кровле опасных сосулек в первую очередь следует сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу организации, управляющей многоквартирным домом, подчеркнули представители городских властей. В случае бездействия коммунальщиков челябинцы могут обратиться в Госжилинспекцию по телефону +7 (351) 727-78-03 (в рабочее время).

При отсутствии управляющей организации следует связаться с диспетчером городского управления ЖКХ по номеру 263-21-21.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться в ЕДДС по номеру 112 (круглосуточно).

В мэрии Челябинска напоминают, что в случае непринятия своевременных мер управляющих домами могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. За нарушение правил содержания общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube