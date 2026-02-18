В Челябинске медики скорой помощи спасли своего сотрудника

Водителя машины скорой медицинской помощи спасла его же бригада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , мужчине стало плохо 13 февраля на собственном рабочем месте – прямо в кабине спецавтомобиля.

По словам медиков бригады скорой помощи, зайдя в экипаж, они обнаружили водителя сидящим без сознания. У челябинца уже начиналась гипоксическая кома.

Женщины, входившие в состав медицинской бригады, оказали коллеге необходимую помощь. Мужчина признается: теперь будет отмечать два дня рождения подряд, первый у него – 12 февраля.

«Они мои ангелы-хранители, они вдвоем, – цитируют челябинца «Вести – Южный Урал». – Девчонки вытащили. Жена ревела, я там посинел уже».

Челябинск, Виктор Елисеев

