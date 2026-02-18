российское информационное агентство 18+

В Челябинске медики скорой помощи спасли своего сотрудника

Водителя машины скорой медицинской помощи спасла его же бригада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчине стало плохо 13 февраля на собственном рабочем месте – прямо в кабине спецавтомобиля.

По словам медиков бригады скорой помощи, зайдя в экипаж, они обнаружили водителя сидящим без сознания. У челябинца уже начиналась гипоксическая кома.

Женщины, входившие в состав медицинской бригады, оказали коллеге необходимую помощь. Мужчина признается: теперь будет отмечать два дня рождения подряд, первый у него – 12 февраля.

«Они мои ангелы-хранители, они вдвоем, – цитируют челябинца «Вести – Южный Урал». – Девчонки вытащили. Жена ревела, я там посинел уже».

