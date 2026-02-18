В Челябинской области пройдут массовые проверки работы УК по очистке кровель от сосулек

Власти региона потребовали проконтролировать работу по ликвидации наледи на крышах домов и соцучреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , массовые проверки по всем муниципальным образованиям Южного Урала проведет Государственная жилищная инспекция Челябинской области. Такое поручение руководство региона дало после того, как на областные власти обрушился поток жалоб на обилие наледи и сосулек, образовавшихся на крышах многоквартирных домов за время оттепели.

Сотрудники ГЖИ проверят, как очищаются кровли от скоплений снега, наледи и сосулек. Внимание будут уделять многоквартирным домам и социальным учреждениям, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области. При этом состояние соцобъектов должны будут контролировать также главы муниципалитетов.

Напомним, ранее в Госжилинспекции открыли прямую линию, куда южноуральцы могут сообщить о бездействии управляющих организаций, обязанных ликвидировать наледь с кровель домов.

Жителям Челябинска, Копейска Красноармейского и Сосновского округов необходимо звонить по телефону: +7(351)727-78-03.

Жителям Магнитогорска, Верхнеуральска, Агаповского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Кизильского округов – +7(3519)33-09-63.

Жителям Златоуста, Миасса, Кусы, Чебаркуля, Чебаркульского, Кусинского, Уйского округов – +7(3513)65-50-43.

Жителям Троицка, Южноуральска, Карталов, Пласта, Еманжелинска, Коркино, Троицкого, Чесменского,Варненского, Увельского, Карталинского, Брединского, Еткульского, Октябрьского округов – +7(35163)5-20-10.

Жителям Кыштыма, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Каслей, Снежинска, Озерска, Карабаша, Аргаяшского, Кунашакского, Нязепетровского, Каслинского округов – +7(35151)4-47-06.

Жителям Аши, Сима, Миньяра, Катав-Ивановска, Усть-Катава, Юрюзани, Трехгорного, Сатки, Бакала, Ашинского, Катав-Ивановского, Саткинского округов – +7(35159)9-95-20.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться в ЕДДС вашего города (круглосуточно)

Челябинск

