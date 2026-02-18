Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале за две недели подскочила более чем на треть

В Челябинской области отмечен новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерный для этого периода года.

За 7-ю неделю 2026 года (с 9 по 15 февраля) в области зарегистрировано 78,78 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. При этом еще две недели назад уровень заболеваемости составлял 57,96 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, рост с начала февраля 35,9%.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей «негриппозной» этиологии: респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом, риновирусом и другими. Также продолжают выявляться случаи гриппа А H1N1, H3N2, гриппа В и COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

