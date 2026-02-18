Зима вернулась. На Южный Урал нагрянут морозы и метели

В Челябинской области резко холодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, столбик термометра в некоторых районах области вплотную приблизиться к -30 уже сегодня ночью.

В четверг, 19 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в пониженных частях рельефа возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19, -24 градуса по Цельсию, в низинах – до 29 мороза. Днем воздух прогреется до -7, -12 градусов, на крайнем западе до 4 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу, 20 февраля, синоптики также осадков не обещают. Днем будет облачно с прояснением, на севере местами небольшой снег, на юге снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21, -26 градусов, на крайнем западе до -16, в низинах до 29 мороза. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов ниже нуля.

В выходные в регионе резко потеплеет. Погода ожидается облачная с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов. Днем -5, -10.

В Челябинске ближайшей ночью температура снизится к 22-24 градусам ниже нуля, днем потеплеет до -9, -11 градусов. В пятницу еще чуть похолодает – до 24-26 градусов ниже нуля ночью и -10, -12 днем. К тому же днем 20 февраля ожидается слабый снег. В ночь на субботу, 21, февраля, он усилится до умеренного, днем его интенсивность снизится. Температура воздуха ночью будет -13, -15 градусов, днем воздух прогреется до 7-9 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

