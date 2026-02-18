«Трактор» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата»

Челябинский «Трактор» дома оказался бессилен перед «Салаватом Юлаевым» из Уфы – 0:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева явно чувствовали себя сегодня не в своей тарелке. За весь первый период челябинцы нанесли всего три удара в створ ворот, и ни один из них результата не принес.

Зао уфимцы не зевали. На 13-й минуте встречи Егор Сучков открыл счет в матче. А три минуты спустя Евгений Кузнецов увеличил отрыв «Салавата» – 2:0.

Во второй и третьей двадцатиминутках отличились легионеры уфимского клуба. На 38-й минуте Девин Броссо забросил третью шайбу в ворота «черно-белых».

На 50-й минуте Шелдон Ремпал сделал разрыв угрожающим – 4:0.

Но челябинцы так и не проснулись. В результате на 58-й минуте Джек Родевальд увеличивает разницу до пяти шайб. И на заключительной минуте матча Девин Броссо оформляет дубль – 6:0, сокрушительное поражение челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

