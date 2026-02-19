19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2026, четверг

10:00 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Наследники Победы: гражданско-патриотическое воспитание в контексте вызовов времени. Специальная военная операция» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения участников Всероссийской акции-конкурса «Связующая нить» (Исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча участников клуба «Веду свой род» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

13:00 Челябинск – Встреча «Живая земля. Секреты органического земледелия» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:00 Челябинск – Народный праздник «Масленица идет, за собой весну ведет» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

13:00 Челябинск – Встреча «Страна восходящего солнца» (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Творческое занятие, чтение вслух «Читаем, играем» для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

17:00 Челябинск – Английский разговорный клуб для детей: «Home is where your pet is» («Дом там, где твой питомец») (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Расскажу вам о книгах» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

18:00 Челябинск – Коллаж-вечеринка «LOVECORE» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

19:00 Челябинск – Праздничный концерт «Сила России в единстве» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

