Челябинскому управлению Роспотребнадзора нашли временного руководителя

Обязанности задержанного за коррупцию главному государственному санитарному врачу Челябинской области передали его 27-летнему заместителю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обязанности начальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области будет временно исполнять его заместитель Полина Емельянова.

27-летняя санврач уже подписала первое постановление, опубликованное на официальном сайте ведомства, – о мерах по предупреждению массовых инфекционных заболеваний в период прохождения весеннего паводка в 2026 году.

Напомним, руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова задержали в минувшую пятницу, 13 февраля. Чиновника обвиняют в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

По мнению Генпрокуратуры, бизнес принес санврачу больше 400 миллионов рублей дохода. На эти деньги он покупал недвижимость и дорогие автомобили. В настоящее время надзорное ведомство требует изъять эти активы и передать их государству.

Челябинск, Виктор Елисеев

