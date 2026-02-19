Главу СКР заинтересовала история столетней трехэтажки в Златоусте, которую не могут расселить

Руководство СКР взяло на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о затягивании с расселением аварийного дома в Златоусте. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

В силовое ведомство обратилась одна из жительниц Златоуста. По словам женщины, трехэтажному зданию, расположенному на улице Ленина, в этом году исполнится 100 лет. Но настроение у жильцов давно уже не праздничное. Конструкции дома и кладка фасада разрушаются, напольные перекрытия прогнили, кровля прохудилась. Холодная вода – и та бывает не всегда.

В июле 2024 года строение признали аварийным. Но до настоящего времени благоустроенным жильем южноуральцы не обеспечены. Обращения жителей в уполномоченные органы результатов не принесли.

После того, как в социальных сетях рассказали об истории ветхого дома и его жильцов, в следственном управлении СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело о нарушении прав жителей дома.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального управления ведомства Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

