Экс-омбудсмен Челябинской области решил продать участок под Челябинском. Это возмутило соседей

Жителям поселка под Челябинском не понравились планы Алексея Севастьянова по продаже оказавшегося у него земельного участка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жителей поселка Казачий, расположенного на территории деревни Моховички (входит в состав поселка Красное поле), насторожили действия бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова.

Трения между южноуральцами и предпринимателем начались прошлой осенью, когда тот предложил соседям выкупить земельный участок площадью 18 соток за 7 миллионов рублей.

Услышав отказ, бизнесмен поделил землю на четыре участка, а заодно начал засыпать пруд, оказавшийся на его территории. Это вызвало возмущение соседей.

Водоем относительно небольшой. Но именно его жители поселка решили углубить и приспособить под место общественного отдыха: здесь жарят шашлыки, устраивают общественные праздники. Зимой используют как коток.

А еще воду из него сами посельчане, по их словам, не раз использовали для тушения ландшафтных пожаров. «Это же единственный пожарный водоем на всю эту сторону, здесь порядка 89 участков. Еще одно болото только в Моховичках есть, в другой стороне, – цитирует 74.ру одного из жителей. – И только благодаря этому водоему в года засухи здесь боролись с пожарами. И лес спасали, и дома. И даже специальный подъезд для пожарных машин был сделан».

Впрочем, в администрации Сосновского округа уверяюь: пожарными в качестве источника водозабора пруд никогда не использовался «ввиду отсутствия условий для подъезда пожарной техники и организации водозабора». Посельчане и сами признают: как пожарный водоем пруд официально таки не оформили, дорог вокруг него тоже де-юре как бы и нет.

Осенью прошлого года жителей ошарашило известие о продаже полюбившегося им общественного пространства. А сам водоем начали засыпать. «Беспокоит состав того, что он туда скидывает, – говорят посельчане. – Он ранее обещал, что засыпать будет глиной и песком, мы подуспокоились, но обещание он нарушил. Везет всякий мусор, отходы с непонятным составом. Горизонт воды у нас здесь проходит на небольшой глубине, она пойдет к нам в скважины». Сваливают приезжающие машины в воду и строительный мусор.

Обращения к властям результатов не приносят, сетуют южноуральцы. Чиновники лишь разводят руками: участок – в частной собственности. Полиция также реагировать не торопится. В Роспотребнадзоре на заявление ответили, что передали его в территориальное управление ведомства.

Жители вспоминают, как бизнесмен предлагал выкупить этот участок. Но запрошенную цену называют неадекватной. «300 тысяч за одну сотку. И для чего? Только для того, чтобы сохранить все, как было», – отмечают они.

Но и перспектива появления на этой земле четырех новых домов посельчан не радует. «Расстояние от наших заборов до дороги вокруг нового участка будет просто мизерное. Скорая, пожарная уже так свободно не проедут, им даже развернуться будет негде, – беспокоятся жители Казачьего. – И тракторист, может, и вовсе откажется у нас чистить дорогу, раз места будет так мало».

Сам бывший омбудсмен Челябинской области признается, что удивлен реакцией соседей. По словам бизнесмена, участок он получил в качестве расплаты по долгам. При этом документы на землю пришлось доделывать самому, через суд устанавливать границы.

Обвинения в загрязнении участка строительными отходами он отвергает, ссылаясь на документ Челябинской испытательной лаборатории о безопасности свозимой массы. Хотя жители отмечают, что датирован он 2024-м годом, а засыпка началась только в октябре 2025-го. А в подтверждение опасений демонстрируют выуженные из пруда обломки камней.

Кроме того, предприниматель заявил, что целиком пруд решил не засыпать. И заверяет, что если участок не удастся продать, он готов оставить его себе.

