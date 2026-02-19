В Челябинской области вынесли приговор банде вымогателей, похитившей человека

В Еманжелинске вынесен приговор по уголовному делу четырех челябинцев, похитивших человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал четырех жителей Челябинскавиновными в вымогательстве, похищении человека и разбое.

Осенью 2022 года знакомый челябинцев попросил их помочь вернуть долг. В ноябре мужчины напали на должника в поселке Красногорский, избили, распылили в лицо содержимое газового перцового баллона, и, угрожая и требуя 1 миллион 150 тысяч рублей, затолкнули в микроавтобус. Пока южноуральца везли в Челябинск, у него, угрожая пистолетом, забрали из кармана деньги и сотовый телефон.

В областном центре микроавтобус задержала полиция.

Суд приговорил вымогателей к лишению свободы на срок от 10,5 до 11 лет. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режимов. После этого еще в течение полутора лет их свобода будет ограничена.

Челябинск, Виктор Елисеев

