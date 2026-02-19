В Челябинской области начнут строительство мостов через руки Большая Сатка и Нижний Тогузак

В правительстве Челябинской области рассказали о планах по строительству мостов в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2026 году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе запланирован масштабный комплекс работ на мостовых сооружениях и путепроводах.

В числе ключевых объектов грядущего строительного сезона в ведомстве назвали строительство мостового перехода через реку Большая Сатка на 10-м километре автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль (участок Сатка – Магнитский). Протяженность сооружения составит 62 метра.

Еще один мост планируется возвести через реку Нижний Тогузак в селе Татищево. Он появится на 14-м километре автодороги Великопетровка – Татищево. Длина моста – 50 метров.

Также запланировано завершение реконструкции моста через реку Ольховка на 7-м километре автомобильной дороги село Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское. Общая протяженность сооружения составит 191 метр.

Продолжаются работы по строительству моста на улице Черкасской в Челябинске. Они начались весной 2025 года и ведутся круглогодично. «На сегодняшний день смонтированы балки первого пролета, завершено устройство буронабивных свай для опор моста, опора №3 готова на 90%, опора №4 – на 50%, ведется замена грунта основания на подходе со стороны опоры №4. Срок сдачи объекта – июнь 2027 года», – рассказали в миндортрансе региона.

В поселке Новосинеглазово продолжается возведение путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинской. Завершить возведение объекта планируется к 20 августа текущего года. Планируется, что путепровод станет альтернативой существующему железнодорожному переезду и позволит значительно сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения. Длина путепровода составит 90 метров, а всего комплекса с учетом подъездных дорог – более 600 метров.

Челябинск

