Холодней и ветреней: на Южном Урале температура упадет ниже 30 мороза

Синоптики ухудшили прогноз погоды в Челябинской области на конец недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, 30-градусные морозы могут вернуться в отдельные районы Южного Урала.

Так, в ночь на пятницу, 20 февраля, ожидается падение температуры в низинных территориях области до 31 градуса мороза (ранее прогнозировалось -29 градусов).

Завтра днем столбик термометра поднимется к значениям -8, -13 градусов, а в горах – до 5 градусов ниже нуля. Впрочем, снег, метели и сильный ветер (7-12 метров в секунду, порывы до 15-18 метров в секунду) вряд ли позволят южноуральцам насладиться потеплением.

В выходные морозы отступят из Челябинской области. Однако сохранится достаточно сильный ветер (4-9 метров в секунду, порывы до 14). Не ожидается в регионе пока и оттепели: температура воздуха ночью будет 12-17 градусов ниже нуля, днем в субботу и воскресенье -5, -11 градусов по Цельсию.

В Челябинске сегодня ночью ожидается -24, -26 градусов. Днем в пятницу 9-11 градусов ниже нуля. В входные ночью будет 12-15 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -7, -10 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

