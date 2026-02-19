Больше полутысячи нарушений миграционного законодательства выявили южноуральские полицейские

Более 580 нарушений выявили южноуральские полицейские за 3 дня операции «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» силовики пресекли 581 нарушение миграционного законодательства, принято 50 решений об административном выдворении за пределы страны.

На свою родину отправили 12 мигрантов, еще 117 – в Центре временного содержания ожидают вступления в законную силу решений о выдворении.

За время операции полицейские задокументировали 44 преступления в сфере миграции. По зафиксированным фактам уже возбуждено 24 уголовных дела по признакам фиктивной постановки на учет иностранных граждан, 70 иностранцам закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Кроме того, сотрудники полиции задержали мигранта, находившегося в федеральном розыске.

