Два челябинца спустили 30 тысяч рублей с банковской карты, найденной на улице

Жители Челябинска предстанут перед судом за кражу денег с чужой карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении двух местных жителей.

По версии следствия, в октябре 2025 года южноуральцы подобрали с земли чужую банковскую карту. И пошли с ней по магазинам. К концу шопинг-тура с карты испарилось около 30 тысяч рублей.

В ходе следствия челябинцы вернули владельцу «пластика» потраченные деньги.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Любителям покупок за чужой счет грозит до 6 лет лишения свободы каждому.

Челябинск

