Власти Челябинска начали штрафовать организации за невывезенный снег

Мэрия Челябинска выписала штрафы управляющим организациям, не успевшим вывезти собранный снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, к административной ответственности привлекли товарищество собственников недвижимости и управляющую компанию.

«По правилам благоустройства территории города, собранный снег нужно вывозить на снегосвалку в течение суток, – напомнили представители городских властей. – Складировать его на тротуарах и парковках запрещено».

За нарушение городского регламента ТСН «Три кита» оштрафовали на 200 тысяч рублей (за снежные навалы на парковке перед домом №53 по улице Блюхера). ООО УК «Молния недвижимость» выписали штраф на 100 тысяч рублей за невывезенный снег с парковки у ТК «Комсомольский» по Комсомольскому проспекту, 113.

В мэрии напоминают: важно не только расчищать снег, но и своевременно вывозить его на полигон. Сделать это управляющие организации могут бесплатно, оформив пропуск в МКУ «ЭВИС».

Челябинск, Виктор Елисеев

