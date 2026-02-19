Тротуары в Челябинске покрылись льдом

Южноуральцы пожаловались на тротуары, скованные льдом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , резкое похолодание, начавшееся в Челябинской области вечером среды, 18 февраля, сделало опасными прогулки по областному центру, а также городам и поселкам региона. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

Напомним, на смену оттепели на Южном Урале пришли ночные морозы. По данным Челябинского гидрометцентра, минувшей ночью столбик термометра опускался к отметкам -20, -28 градусов, в низинах – до -31 градуса. В Челябинске было 23 градуса ниже нуля. В итоге уже к вечеру среды лужи и растаявший снег покрылись коркой льда. Не изменилась ситуация и днем четверга, 19 февраля.

Предстоящая ночь будет также морозной (до 31 градуса мороза в низинах и -21, -26 градусов на остальной территории). А в пятницу днем, несмотря на потепление до 8-13 градусов (в Челябинске синоптики обещают -9, -11 градусов по Цельсию), ожидаются снегопад и метели (скорость ветра 7-12, порывы до 15-18 метров в секунду).

Между тем, у челябинцев складывается впечатление, что очищать тротуары от ледяной корки не торопятся. «Почему не чистят тротуары от наледи возле образовательного центра в «Ньютоне», улица 250-летия Челябинска, 46? – пишут горожане в паблике «Текслер, помоги». – Очищено только возле входа. Остальной тротуар присыпан слегка песком, который выдуло ветром».

И хотя мэрии заверили, что подрядной организации уже выдано задание на очистку тротуаров от наледи в границах улично-дорожной сети, челябинцев подобный ответ не слишком устраивает.

«Мне кажется, весь город сплошной каток. У нас в Металлургическом районе ни одной улицы не почистили», – жалуются горожане в комментариях к посту. «Их нигде не чистят. Ходить невозможно», – поддерживают соседей другие челябинцы.

Аналогичная ситуация и в центре города, отмечают горожане. «Вся улица Энгельса, от проспекта Ленина до Труда, один сплошной каток! Невозможно идти», – рассказывают они. По словам челябинцев, не лучше дела обстоят и на других улицах областного центра.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube