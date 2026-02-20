20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2026, пятница

10:00 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Наследники Победы: гражданско-патриотическое воспитание в контексте вызовов времени. Специальная военная операция» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:30 Челябинск – Фольклорный праздник «Масленица весела, всех на праздник позвала» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов школьникам Челябинска (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Литературная гостиная «Новый взгляд на классику» к 195-летию со дня рождения Н.С. Лескова (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: культовый шпионский детектив 1968 года «Мертвый сезон» с Донатасом Банионисом в главной роли (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для героя» для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – «Масляничный разгуляй» в клубе «Три Д» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Мастер-класс для детей «Петушок на палочке» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Час изящной словесности «Проба пера» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Три ключа к 2026» от женского клуба «Ты мне – я тебе» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Просмотр и обсуждение фильма «Перед рассветом» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Вечер Азии в библиотеке (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Маленькие герои» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:00 Челябинск – Праздничная встреча «Защитники Родины» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

17:30 Челябинск – Показ песочного спектакля «Василий Теркин» от театра «Скарабей» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Наследники Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Концерт «Все судьбы в единую слиты» клуба классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Нет выше славы для мужчины, чем с честью Родине служить» (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Из чего же сделаны наши мальчишки» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:30 Челябинск – Концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области (худ. руководитель и гл. дирижер Алексей Рубин) «Сегодня музыка»: пять мировых премьер сочинений молодых композиторов – участников образовательного проекта «Курчатов Лаб» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Северсталь» (Череповец) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

