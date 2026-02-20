В Челябинске завершили тестирование гипербаса

Перевозчик попросил у челябинцев ответить, нужен ли им новый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , три тестовые недели, в течение которых на маршруте №4 работал новый большой автобус, истекли: с понедельника он уже не будет выходить. Об этом сообщили в социальных сетях представители МУП «Служба организации движения».

Напомним, синий «Волгабас» вышел на маршрут №4 в конце января. Модель длиной 14,5 метра имеет три оси и перевозит 130 человек. При этом, несмотря на то, что он короче «гармошек» (это делает его более маневренным), сидячих мест в нем больше почти вдвое (51).

Власти Челябинска заявили, что решение о покупки гипербаса примут после его тестирования.

После окончания испытаний перевозчик обратился к челябинцам с просьбой поделиться впечатлениями от работы нового автобуса. В течение следующих дней горожане могут написать в личные сообщения в паблике «Автобусный парк Челябинска» в социальной сети Вконтакте, отметив, что им понравилось, а что нет, и на каких маршрутах они видят новый автобус.

Челябинск, Виктор Елисеев

