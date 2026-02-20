Суд отправил в СИЗО членов этнической ОПГ, связанной с «Артаковскими»

Девятерых членов этнической криминальной группировки отправили под арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в СИЗО девять членов этнической преступной группы, связанной с ОПГ «Артаковские», проведут до 17 апреля.

По версии следствия, задержанные могли быть причастны к вымогательствам, разбоям и грабежам на территории Челябинской области. В силовых структурах считают, что они были связаны с ОПГ «Артаковские». Во время их задержания у них изъяли крупную сумму денег и оружие.

Сам Артак Варосян, являющийся, по мнению следователей, руководителем ОПГ «Артаковские», был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют в руководстве ОПГ, действовавшей на Южном Урале с начала 2000-х годов и специализировавшейся на рэкете и вымогательстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

