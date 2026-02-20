Задержка авиарейсов из Сочи и Краснодара в Челябинск превысила 10 часов

Прибытие самолетов из Сочи и Краснодара в Челябинск задерживается на 10 и 17 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , причиной задержки стала атака БПЛА на юг России.

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара были введены вчера, 19 февраля, вечером, в аэропорту Сочи – в ночь с четверга на пятницу. Сняты они были сегодня, 20 февраля, утром.

В связи с этим прибытие авиарейса в Челябинск из Краснодара перенесли с 21:50 четверга на 15:30 пятницы (задержка составляет 17 часов 40 минут).

Самолет из Сочи должен прилететь в Челябинск сегодня в 14:35 вместо запланированных 4:30. При этом вылет борта из Челябинска в Сочи назначен на 15:10 пятницы, 20 февраля, вместо планировавшихся по расписанию 5:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

