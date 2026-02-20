На Южный Урал нагрянут сильные снегопады и метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ухудшение погодных условий в регионе ожидается в ближайшие часы.

Днем пятницы, 20 февраля, в юго-западных районах и на крайнем юге Челябинской области ожидается сильный снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Ночью 21 февраля синоптики прогнозируют сильные снегопады в восточной половине региона. В отдельных районах Южного Урала продолжатся метели, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица от наката.

Челябинск

