В Челябинске подполковников Росгвардии задержали за причастность к заказным убийствам

Офицеров силового ведомства подозревают в заказных убийствах бизнесменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , силовиков задержали сотрудники ФСБ, СКР и МВД. Об этом сообщает ряд источников в силовых ведомствах.

Известно, что один из задержанных – действующий подполковник Росгвардии, второй ушел в отставку в звании подполковника полиции.

На челябинцев следователи вышли в ходе расследования заказного убийства предпринимателя, совершенного в начале 2000-х годов. В то время оба южноуральца служили в одном из подразделений специального назначения правоохранительных органов Челябинской области.

Решается вопрос об избрании в отношении челябинцев меры пресечения.

Челябинск

