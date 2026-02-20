Южноуральцы предпочитают писать, а не говорить

Для челябинской молодежи онлайн-общение важнее.

Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое: более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут. Таковы данные подключений на платформе YotaАрхив. Правда, топ востребованных приложений, для которых подключают безлимит молодые люди, претерпел некоторые изменения.

По данным Yota, в январе текущего года абоненты 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (на это приходится почти 10% всех подключений). Сервис удалось сместить с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024 года. Также в первую пятерку предпочтений пользователей с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остается для пользователей одним из самых важных критериев при выборе тарифа. Самыми популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулем минут, их доля – 43% от числа всех подключений.

«Когда мы запускали YotaАрхив, задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус – 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет. Формат оказался востребованным: в среднем каждую неделю появляется около 13 тысяч новых предложений», – отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Интересно, что делится тарифом предпочитают абоненты среднего возраста (36-50 лет): на них приходится около 50%. Чаще других платформой пользуются мужчины (67%).

Наиболее активно подключают и делятся тарифами в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В топ-10 также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Кемерово, Омск и Нижний Новгород.

По мнению экспкертов, что тенденция к более широкому ассортименту предложений и свободе выбора активно набирает обороты с конца прошлого года.

«Конкуренция на рынке операторов связи обостряется, и это идет на пользу абонентам. Появляется больше сервисов и услуг, и одним из трендов стало объединение множества вариантов на одной площадке. Среди таких форматов, наряду с предложением Yota, есть маркетплейс тарифов у «МегаФона», где собраны предложения крупных игроков рынка. Это экономит время – не нужно переходить по сайтам и сравнивать условия, а достаточно зайти на одну площадку. Думаю, операторы будут и дальше запускать услуги, которые дают больше выбора конечному потребителю», – прокомментировал телеком-эксперт, главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным» Иван Кущ.

Челябинск, Виктор Елисеев

