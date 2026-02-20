На Южном Урале сохранятся погодные качели

К концу праздничных выходных в Челябинской области похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, резко похолодает в регионе в понедельник под влиянием холодного арктического воздуха.

В субботу, 21 февраля, при прохождении активного атмосферного фронта по территории области пройдет снег от небольшого до умеренного, ночью в восточной половине области до сильного. В отдельных районах ожидаются метели, на дорогах снежные заносы и гололедица от наката. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температурный фон прогнозируется в пределах нормы – ночью 12-17 градусов ниже нуля, днем -5, -10.

В Челябинске синоптики обещают -13, -15 градусов по Цельсию, днем 8-10 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 22 февраля, через территорию области будет проходить молодой циклон, который сформируется в ложбине более глубокого Европейского циклона. Он принесет на Южный Урал небольшие и умеренные снегопады. Но в его тыл будет поступать холодная арктическая воздушная масса.

Однако в воскресенье будет еще относительно тепло – по области 13-18 градусов ниже нуля ночью и -8, -13 днем. В Челябинске столбик термометра будет в районе нижних значений.

А уже в понедельник, 23 февраля, при более ясной и тихой погоде под воздействием области повышенного давления температурный фон снизится, отклонения от нормы могут достигать 4-6 градусов. В ночные часы столбики термометров достигнут -20, -25 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до -10,-15 градусов, на крайнем западе до -5.

В Челябинске синоптики обещают ночью -21, -23, днем 13-15 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

