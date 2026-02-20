В СКР рассказали, за что задержали подполковников полиции в Челябинской области

В Следственном комитете раскрыли подробности уголовных дел, по которым обвиняются полицейские офицеры в Челябинске.

Напомним, ранее двух подполковников полиции (один из них в настоящее время в правоохранительных органах не работает) задержали в рамках расследования заказных убийств южноуральских бизнесменов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возобновлены производства по уголовным делам об убийствах, совершенных в 2004 и 2006 годах.

Первое произошло 7 мая 2004 года. Задержанные сегодня челябинцы, бывшие тогда сотрудниками подразделений органов внутренних дел, находясь в квартире 39-летнего знакомого, расположенной в одном из домов по улице Дзержинского в Челябинске, вызвали его на конфликт, в ходе которого застрелили хозяина жилища из пистолета. По предварительной информации, убить знакомого челябинцы договорились «из личной неприязни».

Второе убийство произошло 14 апреля 2006 года в Копейске. Соучастники расстреляли 48-летнего мужчину из автоматического огнестрельного оружия.

По горячим следам найти причастных к совершению преступлений не удалось. Однако в ходе повторного анализа материалов уголовного дела следователи пришли к выводу, что совершить убийства предпринимателей могли бывший (на настоящее время) и действующий сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения, по ходатайству следователя СК России суд решил отправить их в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

