«Трактор» одержал победу после двух поражений

Челябинский «Трактор» на домашней арене разделался с «Северсталью» из Череповецка – 5:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двух крупных поражений челябинцам пора уже было начать исправляться. Поэтому к сегодняшнему матчу «черно-болые» отнеслись более чем серьезно.
На 10-й минуте встречи хозяева убежали в контратаку. Василий Глотов из своей зоны отправил шайбу вперед. А Джошуа Ливо, подхватив ее, убежал к воротам гостей и бросил под перекладину – 1:0, «Трактор» открывает счет.
Минуту спустя Александр Рыков сделал счет 2:0.
А в начале второго периода челябинцы воспользовались грубой ошибкой гостей в обороне, и Василий Глотов увеличил разрыв в счете до трех шайб.
Десять минут спустя все тот же Глотов оформил дубль – 4:0.
Лишь в третьей двадцатиминутке череповчане размочили счет: на 43-й минуте встречи отличился Александр Скоренов – 1:4.
Но хозяева были сегодня настроены серьезно. И на 47-й минуте Максим Джиошвили решил почти все вопросы – 5:1.
На 52-й минуте Иоаннис Скалдис чуть сократил отставание «Северстали», но на большее гостей не хватило.
Итог – 5:2, «Трактор» одерживает победу после двух обидных поражений.
Челябинск, Виктор Елисеев
