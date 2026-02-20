«Трактор» одержал победу после двух поражений

Челябинский «Трактор» на домашней арене разделался с «Северсталью» из Череповецка – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , после двух крупных поражений челябинцам пора уже было начать исправляться. Поэтому к сегодняшнему матчу «черно-болые» отнеслись более чем серьезно.

На 10-й минуте встречи хозяева убежали в контратаку. Василий Глотов из своей зоны отправил шайбу вперед. А Джошуа Ливо, подхватив ее, убежал к воротам гостей и бросил под перекладину – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Минуту спустя Александр Рыков сделал счет 2:0.

А в начале второго периода челябинцы воспользовались грубой ошибкой гостей в обороне, и Василий Глотов увеличил разрыв в счете до трех шайб.

Десять минут спустя все тот же Глотов оформил дубль – 4:0.

Лишь в третьей двадцатиминутке череповчане размочили счет: на 43-й минуте встречи отличился Александр Скоренов – 1:4.

Но хозяева были сегодня настроены серьезно. И на 47-й минуте Максим Джиошвили решил почти все вопросы – 5:1.

На 52-й минуте Иоаннис Скалдис чуть сократил отставание «Северстали», но на большее гостей не хватило.

Итог – 5:2, «Трактор» одерживает победу после двух обидных поражений.

Челябинск, Виктор Елисеев

