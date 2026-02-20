«Металлург» прервал серию из двух поражений, обыграв «Амур»

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Амуром» из Хабаровска – 3:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», потерпев поражения на выезде от «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», дома магнитогорцы вернули себе удачу.
Однако матч с хабаровским клубом вряд ли можно было назвать легкой прогулкой: дальневосточники продолжают борьбу за выход в плей-офф, в то время как магнитогорцы себе это право уже обеспечили.
Уже на третьей минуте хозяева открыли счет – отличился Егор Яковлев.
Не прошло и трех минут, как Олег Ли свел все старания магнитогорцев на нет – 1:1. Но это была единственная шайба в исполнении гостей в сегодняшнем матче.
Меньше чем через две минуты Сергей Толчинский вновь вывел «Магнитку» вперед – 2:1.
А точку на 40-й минуте встречи поставил Артем Минулин – 3:1, магнитогорский клуб прерывает серию из двух поражений и все еще недосягаем для преследователей: сыгравший на одну игру больше «Авангард» из Омска отстает от магнитогорцев на 7 очков, а «Локомотиву» недостает до лидера КХЛ 10 очков при том, что ярославцы сыграли на два матча больше.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»