21 – 22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2026, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Широкая Масленица (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городской сад им. А.С. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко)

12:00 Челябинск – Фестиваль «Олимпийский драйв» (учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФК, ул. Энгельса, 22) (вход свободный, но необходима предварительная регистрация)

12:00 Челябинск – Широкая Масленица на катке (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – Мастер-класс в технике гуашь «Скоро весна» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи от Светланы Шибановой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:30 Челябинск – Девичник в женском клубе «Annalogia» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

13:00 Челябинск – Широкая Масленица на катке (Городской сад им. А.С. Пушкина)

13:30 Челябинск – Презентация книги Анны Дедковой «Аврора Ромашкина и тайна зачарованного леса» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Премьера фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16) (вход свободный)

14:00 Челябинск – Широкая Масленица на катке (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко)

14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely: взлеты и падения Майя, Египта и других древних миров (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Генеральная репетиция:Открытый подкаст с участием художественного руководителя театра «Многогранник», режиссером Сергеем Зыряновым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Литературный вечер «Стихи о бытовании вещей» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Просмотр и обсуждение короткометражных фильмов о дикой природе (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

22.02.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Творческий мастер-класс в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастер-класс поделка из бумаги «Открытка к 23 февраля» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:30 Челябинск – Встреча клуба «Родник», посвященная творчеству О. Митяева (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Народное гуляние «Масленица» ( сквер «Шершни», пос. Шершни, ул. Центральная, 3б)

12:00 Челябинск – Познавательный час «Лунный Новый год» в клубе «Берегиня» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Музыка весны» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – Творческие встречи с хранителем музея театра Александром Ермолаевичем Красновым. Поговорим о личном: интересные факты из жизни мужской половины труппы театра (редкие фото и архивные данные) (Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

14:00 Челябинск – Премьера фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16) (вход свободный)

14:00 Челябинск – Игровой турнир «Русский солдат умом и силой богат» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Исполнение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Мастер-класс на Масленицу «Солнышко-ярило» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Авторский концерт А. Фендрикова в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию от художника Ирины Николаевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «О тебе, Родина» (клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

