Трассу Р-254 «Иртыш» закрыли для всех, кроме частных легковушек

Южноуральцев, направляющихся из Челябинской области в Курганскую, предупредили о закрытии трассы Р-254 «Иртыш».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения введены на с 55-го по 465-й км – от границы Челябинской области до пункта пропуска «Петухово» (граница с Казахстаном).

Запрет введен из-за ухудшения погодных условий пока до 22:00 и касается

пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков.

Челябинск, Софья Артемьева

