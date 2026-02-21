Трассу Р-254 «Иртыш» закрыли для всех, кроме частных легковушек

Южноуральцев, направляющихся из Челябинской области в Курганскую, предупредили о закрытии трассы Р-254 «Иртыш».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения введены на с 55-го по 465-й км – от границы Челябинской области до пункта пропуска «Петухово» (граница с Казахстаном).
Запрет введен из-за ухудшения погодных условий пока до 22:00 и касается
пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»