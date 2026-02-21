О чем говорят сугробы: погода предвещает обильный паводок и урожай озимых

Синоптики отмечают неравномерное распределение снежного покрова на Южном Урале. Осадки в текущем месяце наблюдались 4 дня – 11, 16-17 и 20 февраля. Суммарное их количество составило 4-15 мм, или 80% – 160% декадной нормы.

«По данным снегосъемки на 20 февраля высота снежного покрова составила 26-40 см. В крайних северных, местами горных северо-западных (МС Златоуст) и северо-восточных (МС Бродокалмак) районах – 44-48 см», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

Высота снега на 5-15 см выше нормы, и лишь в крайних западных горных районах – на 12 см ниже средних многолетних значений. Это предвещает обильный паводок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почва промерзла на глубину 48-76 см. В юго-восточных районах, местами в юго-западных и северо-восточных районах глубина промерзания почвы достигла 85-113 см. В большинстве районов промерзание на 15-55 см меньше нормы, лишь местами в северо-восточных (МС Челябинск) районах – на 15 см больше средних многолетних значений.

Погода во второй декаде февраля была благоприятной для перезимовки озимых культур. Минимальная температура на глубине узла кущения составила -1,-4°. Условий для вымерзания и выпревания растений не создалось, отмечают синоптики.

Челябинск, Софья Артемьева

