«Металлург» с трудом обыграл аутсайдера Востока

Магнитогорский «Металлург» дома в овертайме взял верх над «Адмиралом» из Владивостока – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня лидера КХЛ ждал еще один тяжелый матч в одним из аутсайдеров Восточной конференции.

Счет открыли гости: на 10-й минуте отличился Павел Шэн.

И отыграться магнитогорцы смогли лишь в конце первого периода: на 19-й минуте встречи Роман Канцеров замкнул комбинации, начатую Владимиром Ткачевым и Дереком Бараком – 1:1.

Но во втором периоде «моряки» дважды ошарашивали лидеров Лиги. На 26-й минуте матча Дмитрий Завгородний вновь вывел «Адмирал» вперед – 2:1. А на 34-й минуте Оскар Булавчук увеличил отрыв – 3:1.

Правда, на последней минуте двадцатиминутки Робин Пресс отыграл одну шайбу.

За 20 минут третьего периода хозяева смогли лишь сравнять счет: на 49-й минуте отличился Сергей Толчинский – 3:3.

На 4-й минуте дополнительного времени он же поставил точку в противостоянии – 4:3.

Это третья подряд победа магнитогорского клуба. Но все они одержаны над аутсайдерами: «Барыс» занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, «Амур» располагается на одну строчку выше, «Адмирал» – на последнем месте. При этом в двух из трех матчей (против «Барыса» и «Адмирала») «Металлургу» для победы понадобился овертайм.

Челябинск, Виктор Елисеев

