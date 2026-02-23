23 – 24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2026, понедельник

11:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню в честь Дня Защитника Отечества с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Бульвар Славы, мемориал «Вечный огонь»)

11:00 Челябинск – Спортивно-игровая программа «Мой папа – защитник» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

12:00 Челябинск – Спортивно-игровая программа «Больше, чем защитники» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Лада» (Тольятти) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

24.02.2026, вторник

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная процедуре банкротства физических лиц (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт., редакция газеты «Южноуральская панорама»)

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча «Белогривые лошадки» маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00-16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00-16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Игровая программа ко Дню защитника Отечества (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

12:00 Челябинск – Тематическая встреча «Наш дом – Металлургический район» в клубе ветеранов «Россия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча комьюнити экспертов «Digital-семья» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Передача файлов со смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Презентация книги «Своих не бросаем» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Уральская кавалерия в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

