Сытость vs сладость: какие блинные начинки предпочитают россияне

В эту Масленицу россияне выбрали сытность, а не сладость. К такому выводу пришли

аналитики, изучив более 850 рецептов фаршированных блинов на крупных популярных кулинарных сайтах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соленые начинки (курица, сыр, грибы, мясо, фарш, рыба) упоминаются примерно в 65% всех рецептов, а сладкие (творог, изюм, банан, яблоки, шоколад, мед, клубника, вишня, малина) – в 35%.

Самыми популярными остаются мясные и сырные наполнители. Среди первых с отрывом лидирует курица – она встречается в каждом четвертом рецепте. А сыр – в каждом пятом.

На втором месте – творожные и грибные наполнители, рыба встречается в 8% вариантов, а красная икра – в 1,5%.

Среди сладостей чаще всего выбирают творог с изюмом и бананом. Для любителей экзотических вкусов есть блины с авокадо, кальмаром или манго.

