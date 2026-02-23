Менеджер АО «Газпром газораспределение Челябинск» ответит за взятку в особо крупном размере

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск», которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном СУ СКРФ, обвиняемый обладал полномочиями по координации работ подчиненных отделов, в том числе занимающего электрохимической защитой и связанного с эксплуатацией, обследованием и ремонтом газораспределительной системы. По версии следствия, с 1 января 2023 года по 4 июня 2025 года он получил взятку в сумме более 1,3 млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации при исполнении контрактов с АО «Газпром газораспределение Челябинск», а также за общее покровительство и попустительство при проверке, приемке и своевременной оплате выполненных работ.

По ходатайству следователя СК России суд наложил арест на имущество обвиняемого, в том числе нежилые, жилые помещения и денежные средства, общей стоимостью более 24 млн рублей (по данным прокуратуры – 26,6 млн).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Центральный районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу», – рассказали в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

