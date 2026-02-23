В Челябинске курьера известной сети уволили после того как он пожалел собаку

В Челябинске разгорелся скандал вокруг «Додо Пиццы»: сотрудника местного филиала уволили после того, как он пожалел собаку и укрыл ее в 20-градусный мороз пледом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дворняжку, из-за которой все произошло, в заведении хорошо знают: она уже полтора года она приходит к пиццерии погреться и подкормиться. Внутрь никогда не заходит, посетителям не мешает. Сотрудники сами ее привечают: дают еду и воду, укрывают, когда на улице слишком холодно. Пес стал негласным талисманом точки и даже получил имя Додобоня.

Ситуация изменилась после того, как в филиале появилась новая управляющая: она запретила возиться с собакой, пригрозив ослушавшихся выгнать на улицу. И угрозу выполнила: когда один из курьеров таки накрыл зверя пледом, его обвинили в порче имущества и уволили, пишет Shot со ссылкой на оставшегося без работы сотрудника.

В «Додо Пицце» заявили, что провели беседу с управляющей, но курьера уволили не из-за внимания к собаке, а якобы из-за многократных опозданий и прогулов.

Челябинск, Софья Артемьева

