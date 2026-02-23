«Трактор» вырвал победу у «Лады» на последних минутах матча

Челябинский «Трактор» на домашней площадке одолел «Ладу» из Тольятти – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча началась быстрым голом в исполнении гостей: на 3-й минуте матча тольяттинцы не дали «черно-белым» выйти из своей зоны, и Арсен Таймазов, поймав шайбу на синей линии, отправил ее в ворота «Трактора» – 1:0.

С этим счетом и закончился первый период.

Но в начале второй двадцатиминутки хозяева провели быструю атаку, и на 21-й минуте встречи Михаил Чайковски сравнял счет – 1:1.

На 30-й минуте матча у челябинцев вновь получилась быстрая атака. Михаил Горюнов-Рольгизер влетел в зону гостей, в левом круге вбрасывания передал шайбу Александру Рыкманову, а тот в касание отправил ее в ворота – 2:1, «Трактор» выходит вперед.

Следующую шайбу болельщики увидели лишь на 55-й минуте: Тайлер Граовац сравнял счет.

Казалось, все шло к овертайму. Но на 59-й минуте Андрей Светлаков вновь вывел челябинцев вперед. А на 60-й минуте Александр Кадейкин отправил еще одну шайбу в ворота гостей – 4:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

