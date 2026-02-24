В южноуральском управлении Роспотребнадзора снова сменился и.о. руководителя

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области назначили нового и.о. руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обязанности руководителя регионального управления Роспотребнадзора с конца прошлой недели исполняет Владимир Ефремов.

Напомним, ранее врио главы областного управления федеральной службы стала 27-летняя Полина Емельянова, занимавшая до этого должность заместителя главного государственного санитарного врача Челябинской области. Однако в этом статусе она пробыла лишь неделю – как оказалось, еще один замруководителя был это время в командировке. Теперь бразды правления перешли в руки Владимира Ефремова.

Руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова задержали 13 февраля. Чиновника обвиняют в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, Семенов привлек к участию в нем сыновей, тещу и доверенных лиц. А за счет полученных доходов приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. Так, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

По мнению Генпрокуратуры, бизнес принес санврачу больше 400 миллионов рублей дохода. В настоящее время надзорное ведомство требует изъять эти активы и передать их государству.

Челябинск, Виктор Елисеев

