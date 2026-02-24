Двое школьников попали под машины на «зебрах» в выходные в Челябинске

За выходные в Челябинске под колеса автомобилей попали двое детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, обе аварии произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.

Первое ДТП произошло 23 февраля в 12:15 в Металлургическом районе. У дома №36 по улице Богдана Хмельницкого 41-летний водитель автомобиля «Лексус LX450» сбил 13-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки. С серьезными травмами его доставили в больницу.

«Известно, что водитель люксового внедорожника и ранее не отличался дисциплинированностью: он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости», – отметили в силовом ведомстве.

Второй случай произошел спустя всего 5 часов в Тракторозаводском районе. На улице Хохрякова возле дома №30. 23-летняя девушка-водитель за рулем «Лады Приоры» сбила на «зебре» 11-летнюю девочку. К счастью, обошлось без тяжелых последствий: с ушибами и ссадинами школьницу увезли в медучреждение.

По фактам обоих происшествий проводится административное расследование.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube