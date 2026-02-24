Ушли вдвоем, вернулся один. В лесу под Кыштымом погибла женщина

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели женщины в лесу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел недалеко от территории СНТ «Рипус» в Кыштыме.

В субботу, 21 февраля, мужчина с подругой отправился в лес. Вернулся домой один. А о пропаже женщины сообщил лишь в воскресенье, 22 февраля.

Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы спустя два часа поисков обнаружили тело женщины в лесу, примерно в 500 метрах от СНТ «Рипус». Тело погибшей передали сотрудникам следственного комитета.

Что произошло в лесу и как мужчина объяснил ситуацию, спасатели не сообщают.

Челябинск, Виктор Елисеев

