Погоду на Южном Урале продолжит лихорадить

Неделя в Челябинском области стартует ночными морозами, а закончится весенним теплом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в течение недели отрог обширного Сибирского антициклона будет блокировать западно-восточный перенос, и циклоны над европейской территорией России останутся на западе.

Южный Урал при этом окажется на границе между облачными системами на западе и областью высокого давления на востоке, что обусловит контрастные температуры и неустойчивость погодных явлений. С восточным ветром в регион будет происходить заброс холода из Сибири. Но уже в четверг далекий Скандинавский циклон начнет охватывать территорию европейской части России и Урал, что приведет к постепенному натеканию облачности, а с ним и к выпадению снега.

Ближе к концу недели влияние антициклона ослабнет, осадки усилятся, и с северо-запада начнет поступать более теплая воздушная масса.

В первой половине недели в Челябинской области скорость ветра ожидается неустойчивая – от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду, 25 февраля, в северной половине будет -17, -22 градуса по Цельсию, на крайнем западе до -11 градусов, в южной половине 22-27 градусов. Днем воздух прогреется до -7, -12 градусов, в низинах до 16 градусов ниже нуля, на крайнем западе – 0, -5.

В четверг ночью на севере области будет также до 12-17 градусов ниже нуля, на юге столбик термометра может опускаться до -27, на крайнем западе синоптики обещают -12 градусов. Днем на крайнем западе потеплеет до -3, +2 градусов, на остальной территории Южного Урала -11, -16 градусов.

В пятницу ожидается -20, -25 градусов ночью (на крайнем западе -10), днем – 12-17 градусов ниже нуля, на крайнем западе до -2.

Челябинск

